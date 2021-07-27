ВЦИОМ: больше половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Больше половины россиян - 59% - никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив, то есть позитивное восприятие тела человека независимо от соответствия стандартам красоты. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Еще 12% респондентов полагают, что это движение выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками, а 3% считают его направленным против дискриминации по внешности. При этом 5% заявили, что сторонники бодипозитива выступают за здоровое тело и здоровый образ жизни, а еще 8% сообщили, что слово им знакомо, но уточнить его значение не смогли.

Как следует из данных ВЦИОМ, 69% участников опроса согласились с тем, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям, а 11% убеждены в том, что он усиливает негатив относительно таких людей.

Большинство опрошенных - 61% - согласны с тем, что бодипозитив помогает избавиться от комплексов из-за внешности, однако 15% уверены в обратном. Каждый четвертый респондент уверен, что подобные взгляды позволяют игнорировать здоровый образ жизни, при этом почти половина - 49% - полагают, что они, напротив, способствуют его ведению.

Три из пяти респондентов - 61% - оказались безразличны к появлению на обложках журналов или в рекламе моделей с особенностями внешности, не соответствующими "общепринятым стандартам красоты". При этом 20% оценили эту тенденцию позитивно, а 15% - отрицательно.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.