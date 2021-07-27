В Санкт-Петербурге умерла председатель Куйбышевского районного суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елена Горбунова умерла во вторник. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Председатель Куйбышевского районного суда Елена Владимировна Горбунова умерла своей смертью. Для нас это большая потеря и большая трагедия", - сказали в пресс-службе.

Елена Горбунова была назначена председателем районного суда в 2017 году. Она известна своим участием в рассмотрении дела лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова, которого приговорили в общей сложности к 24 годам лишения свободы.