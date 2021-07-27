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"Мегафон" запустил нового голосового помощника "Еву"

Ассистент может обрабатывать входящие звонки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Мегафон" запустил голосового ассистента "Еву", который сможет обрабатывать входящие звонки, сообщает пресс-служба компании.

"Мегафон" запустил голосового ассистента "Еву", который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. "Ева" может принять входящий вызов, определить цель звонка и источник, а также поддержать разговор и отправить абоненту в мессенджер расшифровку пропущенного вызова, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что "Ева" умеет также поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке голосовой помощник сам уточнит у специалистов условия, затем переведет разговор в текст и отправит абоненту печатную версию записи и аудио в Telegram, пояснили в пресс-службе.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала "Мегафона", планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

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