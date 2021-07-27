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Пандемия COVID-19
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Посольство Венгрии пояснило правила въезда россиян в страну

В диппредставительстве уточнили, что власти страны с 27 июля разрешат въезд без ограничений и карантина россиянам, привитым разрешенными в Венгрии вакцинами
Будапешт AP Photo/Darko Bandic
Описание
Будапешт
© AP Photo/Darko Bandic

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Венгрии с 27 июля разрешат въезд без ограничений и карантина россиянам, привитым разрешенными в стране вакцинами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении на сайте венгерского диппредставительства в Москве.

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"Правительство Венгрии разрешит въезд граждан России в Венгрию с 27.07.2021 г., если у человека есть соответствующее свидетельство о вакцинации против СОVID-19. В этом случае граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений, без обязательного карантина и ПЦР, при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации", - указано в сообщении.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.

Как указали в посольстве, процедура получения визы не поменялась - заявления можно подавать в центры VFS Global с предварительной онлайн-бронью. "Заявления на получение визы обрабатываются в соответствии с правилами Шенгенского соглашения, помимо обычных подтверждающих документов, к заявкам необходимо приложить свидетельство о вакцинации", - добавили в диппредставительстве.

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РоссияВенгрияПандемия COVID-19
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