Песков: РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком высоких темпов вакцинации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в РФ возможно остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан, при этом пока темпы вакцинации не слишком высокие.

Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - сказал Песков.