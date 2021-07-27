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Песков: РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком высоких темпов вакцинации

Пресс-секретарь президента отметил, что распространение коронавируса в России возможно остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в РФ возможно остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан, при этом пока темпы вакцинации не слишком высокие.

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Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - сказал Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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