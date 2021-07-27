Эксперты: во время работы приемных комиссий число DDoS-атак на вузы увеличилось на 26%

МОСКВА, 27 июля./ТАСС/. Количество DDoS-атак на высшие учебные заведения в июле 2021 года - период, когда в вузах работают приемные комиссии - увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании StormWall, которая является разработчиком решений для защиты от DDoS-атак.

"В основном, DDoS-атаки направлены на сбой работы серверов учебных заведений, где хранятся важные данные, связанные с абитуриентами. Хакеры традиционно атакуют учебные заведения летом, во время работы приемных комиссий, но в этом году активность злоумышленников значительно повысилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество DDoS-атак на вузы в июле 2021 года увеличилось на 26%", - отметили в пресс-службе.

По мнению экспертов StormWall, DDoS-атаки на вузы могут устраивать абитуриенты, чтобы помешать другим выпускникам с более высокими баллами ЕГЭ подать документы в онлайн-формате в престижные вузы. Во время DDoS-атаки онлайн-сервисы учебных заведений становятся недоступными, и подать заявление невозможно. Кроме того, продвинутые абитуриенты хотят проверить на прочность службы безопасности университетов. DDoS-атаки могли также организовать конкурирующие образовательные учреждения, "которые вступили в борьбу за абитуриентов с самыми высокими баллами".

Для запуска DDoS-атак абитуриенты используют бесплатные инструменты, которые есть в открытом доступе в интернете. Некоторые выпускники приобрели недорогие сервисы для запуска DDoS-атак. В пресс-службе отметили, что в настоящее время максимальная мощность DDoS-атаки на высшие учебные заведения составляет 200 Гбит/с, "но это не предел". Используя ботнеты и IoT-устройства, хакеры могут организовать DDoS-атаку мощностью до 1 Тбит/с, что станет серьезной проблемой для любого образовательного учреждения.

"Сейчас приемные комиссии вузов по всей России работают в трудных условиях. С одной стороны, вузам нужно принимать огромное количество заявлений в дистанционном режиме, поэтому важно, чтобы информационные системы справлялись с нагрузкой, а с другой стороны, университеты постоянно подвергаются DDoS-атакам, которые необходимо быстро остановить, чтобы процесс подачи документов продолжался, а данные оставались доступными. В этой ситуации, чтобы обезопасить свои онлайн-ресурсы, я бы порекомендовал образовательным учреждениям заранее заботиться о защите. Если нет возможности построить собственную систему защиты, то стоит использовать профессиональные решения", - отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.