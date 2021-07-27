Алтайский губернатор заявил о необходимости двукратного увеличения темпов вакцинации

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Алтайском крае необходимо увеличить в два раза - до 10 тыс. человек в сутки, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко.

"На сегодняшний день две прививки получили более 340 тыс. человек, одну прививку - еще примерно 120 тыс. человек. В целом, почти 460 тыс. человек провакцинированы. Предстоит большой объем работы. После развертывания новых пунктов количество вакцинированных в сутки выросло почти в три раза от первоначальных значений. Но, тем не менее, я думаю, необходимо выходить на цифру более 10 тыс. человек в день. Пока мы на эти цифры не выходим, будем к этому стремиться", - сказал глава региона.

Он отметил, что в регионе проживают примерно 1 млн 800 тыс. человек старше 18 лет. В связи с этим для формирования иммунной прослойки от COVID-19 в крае необходимо привить 60% населения - 1 млн 100 тыс. человек. В настоящее время, по данным регионального Минздрава, в крае прививают более 5 тыс. человек в сутки.

"Всего в край поступило более 530 тыс. комплектов вакцины. Более 95% привившихся выбрали "Спутник". Вакцина есть, развернуты более 100 пунктов, где можно поставить прививку. Мы будем все условия для вакцинации создавать. Количество заболевших после двух прививок - около 2 тыс. человек, у более 90% из них очень легкая или бессимптомная форма болезни", - подчеркнул Томенко.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 60 тыс. 993 жителей. В минувшую пятницу руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко подписала постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения, в числе которых работники торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, оказания услуг. Также среди категорий - госслужащие, полицейские, сотрудники МЧС.