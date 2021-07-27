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Кремль ждет ответа пермских властей об обстоятельствах дела местной активистки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что ответ будет известен через день-два

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль запросил у пермских властей информацию об обстоятельствах дела активистки Елены Германовой, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы запросили [информацию]", - сказал представитель Кремля. Он предположил, что ответ будет известен через день-два.

Германова участвовала в записи видеообращения на прямую линию к главе государства Владимиру Путину о ситуации с местным стадионом "Молот". 23 июля Мотовилихинский районный суд признал виновной активистку за несанкционированную организацию пикета, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Видеообращение с участием около 20 местных жителей было записано 23 июня. Люди жаловались на планы застройки на месте стадиона "Молот".

В понедельник Песков говорил о намерении администрации президента запросить у пермских властей информацию об обстоятельствах этого дела. Он отмечал, что в Кремле не знают пока всех обстоятельств произошедшего, но сам по себе факт записи обращения на прямую линию с главой государства не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов.

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