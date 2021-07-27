Эрнст: геоблокировку неэфирных интернет-трансляций Олимпиады в Крыму осуществляет МОК

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неэфирные трансляции Олимпийских Игр в интернет-среде, которые Первый канал получает от официального вещателя - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, в том числе на olympics.1tv.ru.

При этом Первый канал освещает Игры XXXII Олимпиады на территории Крыма "без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады". Там весь предлагаемый олимпийский контент доступен на территории Крыма, заверил Эрнст.