"Ночлежка" приступила к строительству приюта для пожилых людей в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Благотворительная организация "Ночлежка", помогающая бездомным людям в Санкт-Петербурге и Москве, начала строительство реабилитационного приюта для пожилых людей в Ленинградской области, где им будут оказывать социальную и юридическую помощь. Строительство планируют завершить к весне 2022 года, сообщил ТАСС во вторник директор "Ночлежки" Григорий Свердлин.

"Это будет приют для 15 человек. Мы уже начали стройку буквально на прошлой неделе. Думаю, что достаточно много времени уйдет на строительство, потому что это отдельный двухэтажный дом, где в среднем жить люди будут примерно год", - сообщил Свердлин, добавив, что окончание строительства планируется весной следующего года. На постройку максимум закладывается год.

По его словам, за время нахождения в реабилитационном приюте социальные работники и юристы будут помогать пожилым людям восстановить контакты с родственниками, оспорить мошенническую сделку с недвижимостью, оформить первую и вторую группы инвалидности и устроиться в интернат для людей с ограниченными возможностями. Медицинская помощь будет организована сотрудниками "Ночлежки" в государственных учреждениях: поликлиниках или больницах. Также в приюте будут работать волонтеры, которые будут отвечать за сферу досуга.

"Уже сейчас у нас есть волонтеры, которые организуют кинопросмотры для людей, живущих на Боровой (самый большой в Петербурге приют "Ночлежки" для бездомных людей на 52 места - прим. ТАСС), организуют курсы английского, курсы компьютерной грамотности, выезды на природу, в музеи. Все то же самое будет и в приюте областном", - добавил директор.

Попасть в приют пожилые люди смогут через обращение в консультационную службу, которая находится на Боровой улице в Санкт-Петербурге, рассказал Свердлин. Реабилитационное заведение строится рядом с Гатчиной.

Благотворительная организация помощи бездомным людям и людям без регистрации "Ночлежка" действует в Санкт-Петербурге с 1990 года. В ее рамках был создан проект "Ночной автобус" - оборудованный микроавтобус, который пять дней в неделю выезжает в отдаленные районы города. На таких рейсах волонтеры выдают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены и одежду, а профессиональные медики-волонтеры оказывают посетителям автобуса первую помощь. В 2020 "Ночлежка" запустила консультационную службу и ночной автобус в Москве.