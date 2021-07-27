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Чечня ввела обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Речь идет о госслужащих, работниках туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

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"Организовать проведение профилактических прививок <...> в срок до 25.08.2021 г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников - государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам в средствах массовой информации", - говорится в документе.

Кроме того, должны будут пройти вакцинацию пограничники, военнослужащие, студенты старше 18 лет и члены избирательных комиссий Чеченской Республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал полностью вакцинировать взрослое население республики от коронавируса. По последним данным, в регионе уровень вакцинации 60% жителей от COVID-19 достигли в 11 районах. Всего в республике вакцинированы 563 264 человека. 

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ЧечняПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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