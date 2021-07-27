Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у представителей российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации", - говорится в сообщении.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.