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XXXII летние Олимпийские игры

Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные

В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что все спортсмены здоровы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у представителей российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации", - говорится в сообщении.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

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ЯпонияРоссияXXXII летние Олимпийские игры
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