Больше трети регионов России уже получили вакцину "Спутник Лайт"

ТАСС, 27 июля. Больше трети российских регионов уже получили первые партии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", остальные пока ожидают поставок. Получившие препарат в основном планируют применять его для повторной вакцинации жителей, выяснил ТАСС.

По данным, которые предоставили ТАСС региональные власти, "Спутник Лайт" доставили по меньшей мере в 35 субъектов Федерации, не считая Москвы и Подмосковья. Столица получила более 500 тыс. доз вакцины к началу июля, а всего планировала приобрести 750 тыс., говорил мэр города Сергей Собянин.

Из других регионов крупнейшую партию получил во вторник Санкт-Петербург - более 39 тыс. доз. Крупные поставки также осуществили в Краснодарский край, Дагестан и Татарстан, Ростовскую, Челябинскую, Свердловскую, Ленинградскую, Иркутскую и Нижегородскую области - они получили от 10 тыс. до 18 тыс. доз.

Остальные регионы, куда довезли "Спутник Лайт", в основном пока получили партии в три-пять тыс. доз. Еще меньше досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, Чукотке, Якутии, Сахалину, Карачаево-Черкесии и Хакасии.

Ульяновская область и Карелия рассчитывают получить вакцину в ближайшее время, а вот в Великом Новгороде, Мурманске и Ненецком автономном округе "Спутник Лайт" пока не ждут.

Кого будут прививать

В основном регионы, получившие "Спутник Лайт", планируют использовать его для повторной вакцинации. В Магаданской области и Хакасии ввели также возрастные ограничения - там препарат будут предлагать пациентам до 45 и 60 лет соответственно.

Некоторые регионы обозначили другие группы: "облегченный" "Спутник" смогут получить переболевшие ковидом жители Нижегородской и Ленинградской областей, на Камчатке вакцину предложат переболевшим медикам, а на Сахалине - прибывающим на остров иностранцам.

Охват вакцинацией

Параллельно в России активно идет вакцинация другими препаратами - к прошлой пятнице хотя бы один компонент вакцины в стране получили почти 35 млн человек, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Кузбасс, Хакасия, Астраханская, Курганская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия уже выполнили свои планы по вакцинации населения на 50% и больше. Показателя в 40% от плана достигли Чувашия, Кировская, Саратовская и Тюменская области, Ставрополье, Татарстан и Чукотка.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.