Обучение по учебнику истории под редакцией Мединского для 10 класса начнется с 1 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Занятия по учебнику по истории России для 10 класса под редакцией помощника президента России Владимира Мединского начнутся с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества во вторник.

"В издательстве "Просвещение" вышел учебник "История России" для 10 класса, таким образом, новый учебно-методический комплекс по истории под редакцией В. Р. Мединского доступен в полном объеме <…> Уже 1 сентября по нему начнутся занятия в школах", - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из 11 учебников, начиная с 5 класса, его задачей является воспитать в российских школьниках чувство гордости за свою Родину, патриотизм, гражданскую ответственность, сопричастность к истории многонационального российского народа. Пособия включают в себя полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. При этом показана неразрывная связь отечественной истории с тем, что происходило в мире в различные эпохи. В начале весны учебники были одобрены Министерством просвещения. Первый тираж учебников составил несколько тысяч экземпляров.

Учебник для 10 класса подготовлен в соответствии с историко-культурным стандартом. Он охватывает период отечественной истории с 1914 года до начала XXI века. "Большое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны - ее начальному этапу, ключевым сражениям, подвигу народа на фронте и в тылу, культуре и искусству тех лет, событиям послевоенных лет, распаду Советского Союза, образованию Российской Федерации и другим событиям", - рассказали в РВИО.

Дополнительно для школьников в конце каждой главы приведены художественные и научно-популярные произведения, кинофильмы по соответствующей теме, а также система ссылок на профильные ресурсы в интернете. "История - это не набор фактов и имен, которые нужно вложить в головы учеников, главное - научить <...> понимать историю, понимать логику событий, делать выводы. Умение читать текст, смотреть на изображения и карты, делать выводы очень важно, и мы попытались заложить в этих учебниках возможность это делать", - приводят в сообщении слова руководителя Центра общественных наук АО "Издательство "Просвещение" и соавтора пособия Сергея Тырина.