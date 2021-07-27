Вещи бойцов времен Великой Отечественной войны нашли в каменоломнях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Поисковая экспедиция, работающая в Аджимушкайских каменоломнях, которые называют крымской Брестской крепостью, обнаружила вещи сражавшихся в подземельях бойцов: котелок с фамилией владельца, знак о прохождении курсов кино и медаль "За боевые заслуги", сообщил журналистам во вторник председатель Совета Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Республике Крым Владимир Симонов.

"При работе на одном из участков Северных каменоломен мы нашли именной артефакт - подписанный котелок, хорошо читается фамилия бойца - Корноухов. Но архивный поиск вести пока достаточно сложно, первое обращение на Мемориал выдало 33 страницы с бойцами с подобной фамилией, и надо проверять все данные, чтобы выйти на конкретного человека", - рассказал Симонов.

Он добавил, что также среди личных вещей бойцов, найденных в каменоломнях, нагрудный знак всесоюзных курсов звукового кино. Ранее сообщалось, что в начале экспедиции была обнаружена медаль "За боевые заслуги", Симонов уточнил, что в Ставропольский край переданы материалы для поисков владельца или его семьи. Известно, что Петр Ларюк 1925 года рождения прошел всю войну и дожил как минимум до 1985 года (тогда ему вручали медаль к юбилею Победы).

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева подчеркнула, что цель обследования Аджимушкайских каменоломен, которое ведется уже 50-й год, не только найти останки бойцов, но также узнать их имена (ведь многие до сих пор числятся пропавшими без вести), выяснить, как они жили и сражались, и сохранить эти данные, в том числе, в специально публикуемых сборниках с материалами поисковой экспедиции.

"Специфика работ такова, что работать мы будем еще очень долго. Даже если найдем сейф с документами о том, кто остался в этих каменоломнях, который начали искать первые поисковики, то все равно - где и как все происходило, какие бои, где бойцы жили, как они жили - это можно узнать находкам экспедиции и реконструкции мест, где мы работаем", - пояснила Цурнаева.

По данным организаторов, в экспедиции, которая началась 19 июля и продлится до 10 августа, участвуют около 50 человек из девяти регионов РФ, а также из Одессы (Украина). В 2021 году работы ведутся в основном комплексе подземелий, а также в Малых каменоломнях - ходах и пещерах в стороне от центральной части комплекса. Кроме того, поисковики изучают кладбище на территории соседнего Ленинского района Крыма. Также одной из целей стоит изучение фортификационных сооружений 1942 года в южной и северной частях комплекса.

О каменоломнях

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от пяти до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.