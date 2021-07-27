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Депутат попросил Мишустина рассмотреть введение кешбэка на туры по России для пенсионеров

Член комитета Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил эффективность введенного ранее кешбэка на путешествия по стране

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил рассмотреть введение ежегодного кешбэка за отдых внутри страны для пенсионеров. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщила во вторник пресс-служба депутата.

Свищев отметил эффективность введенного ранее кешбэка на путешествия по России.

"Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах", - сообщил он.

"Направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть это предложение", - добавил депутат.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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