Эксперт: грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться дельта-штаммом коронавируса

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Грудные дети стали заражаться дельта-штаммом коронавирусной инфекции в 26 раз чаще. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции " Вести FM ".

"Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом", - сказал он.

Тимаков также отметил, что осенью в России начнется рост заболеваемости COVID-19. Новая волна будет спровоцирована возвращением россиян из отпусков.

"В сентябре все выйдут на работу, вернутся. В конце сентября начнется сезон снижения иммунитета вирусных обычных стандартных сезонных инфекций. И поверьте, у нас в данный момент больше 50% населения никаким образом не хотят вакцинироваться [от коронавируса]. <…> Антипрививочников у нас на самом деле всего процентов пять. Остальные - люди сомневающиеся, непонимающие и тревожно относящиеся к ситуации с вакцинацией", - заявил он.