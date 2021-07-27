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Пандемия COVID-19

Эксперт: грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться дельта-штаммом коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков также отметил, что осенью в России начнется рост заболеваемости COVID-19, который будет спровоцирован возвращением россиян из отпусков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Грудные дети стали заражаться дельта-штаммом коронавирусной инфекции в 26 раз чаще. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

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"Дети сейчас заражаются коронавирусной инфекцией гораздо чаще, как минимум в 26 раз чаще заражаются грудные дети дельта-штаммом", - сказал он.

Тимаков также отметил, что осенью в России начнется рост заболеваемости COVID-19. Новая волна будет спровоцирована возвращением россиян из отпусков.

"В сентябре все выйдут на работу, вернутся. В конце сентября начнется сезон снижения иммунитета вирусных обычных стандартных сезонных инфекций. И поверьте, у нас в данный момент больше 50% населения никаким образом не хотят вакцинироваться [от коронавируса]. <…> Антипрививочников у нас на самом деле всего процентов пять. Остальные - люди сомневающиеся, непонимающие и тревожно относящиеся к ситуации с вакцинацией", - заявил он.

Теги
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