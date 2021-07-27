ВОЗ исключила выявленный в России вариант коронавируса из списка для мониторинга

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила выявленный в январе текущего года в России вариант коронавируса АТ.1 из списка штаммов, в отношении которых ведется эпидемиологическое наблюдение. Этот вариант отсутствует в перечне штаммов для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), опубликованном во вторник на сайт е ВОЗ.

В этом списке, который постоянно обновляется, на настоящий момент значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженных в разное время в различных странах, в том числе в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах. Штамм АТ.1, выявленный первоначально в России в январе 2021 года, присутствовал в данном перечне с 9 июня.

Как пояснили ранее корреспонденту ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, неправильно называть этот штамм "российским". "Мы бы не называли его "российским вариантом". Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них", - заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе организации в ответ на письменный запрос об АТ.1.

В ВОЗ напомнили, что с 31 мая разновидностям коронавируса, "вызывающим обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC) и "вызывающим интерес" (англ. - variants of interest, VOI), присваиваются названия в виде букв греческого алфавита. Что касается АТ.1, то он такого названия не получил, а был включен в отдельный мониторинговый список. Наблюдение за штаммами этой группы ведется в связи с тем, что они, предположительно, могут представлять "риск в будущем", так как на это указывают определенные "генетические изменения".

Вместе с тем, как подчеркнули в ВОЗ, в данном случае "свидетельства фенотипического или эпидемиологического влияния не ясны, что требует усиленного мониторинга и повторной оценки". Мониторинг в отношении штаммов данной группы может быть со временем прекращен, что и произошло в случае с АТ.1.

Особо опасные штаммы

Предметом особой озабоченности экспертов являются четыре штамма категории VOC, отличающиеся высокой заразностью. Как отметили в ВОЗ, они "легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма", а также "меняют клиническую картину" или же "снижают эффективность" применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

В опубликованном на минувшей неделе эпидемиологическом бюллетене ВОЗ обратила внимание на продолжающееся распространение этих разновидностей мутирующего SARS-CoV-2. В частности, с 14 по 20 июля число стран, в которых циркулирует вариант "дельта", известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, выросло со 111 до 124. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, распространен теперь в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.

ВОЗ сообщила также, что следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда", относящимися к группе VOI. В нее включены разновидности коронавируса с мутациями, которые имеют "серьезные изменения" и "широко распространены".