МГУ начнет новый учебный год в смешанном формате

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Учебный год в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начнется 1 сентября в смешанном формате, сообщил во вторник журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

"В целом мы спокойны начать занятия 1 сентября в смешанном формате", - сказал ректор.

По его словам, вуз пока не намерен вводить какие-то ограничения для не прошедших вакцинацию против ковида студентов на посещение очных занятий.

"Мы сейчас не говорим, что мы сделаем какие-то ограничения, мы будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Конечно, будем учитывать, кто вакцинирован, кто другие имеет какие-то гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать [тех], у кого нет вакцины", - заявил Садовничий.