Эксперт: вероятность повторно заболеть ковидом с каждым месяцем возрастает на 5-10%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вероятность повторно заболеть ковидом через полгода после перенесенного заболевания с каждым месяцем возрастает на 5-10%, заявил во вторник в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Если не делать ревакцинацию, то вероятность заболеть коронавирусом через полгода после перенесенной болезни возрастает где-то на 5-10% каждый месяц", - сказал он.

Согласно рекомендациям Минздрава, новая прививка или вакцинация после болезни спустя полгода рекомендуется, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, такой период называется "экстренная вакцинация". После этого можно будет перейти на "рутинную вакцинацию" в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.