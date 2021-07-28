"Я болел ковидом дважды". Действительно ли так бывает? И почему?

Переболевшая и два врача — о том, как протекает повторный ковид и можно ли утверждать, что он действительно повторный

"Все сладкое стало горьким" "Мы болели дважды: я, муж и сын", — рассказывает Юлия. В первый раз — в сентябре 2020-го. Юле было 37, ее мужу — 40, сыну — четыре года. Тогда вся семья находилась на даче и к врачам обращаться не стали. С собой были корейские экспресс-тесты — они оказались положительными у всех. "У нас был нетипичный, очень сильный насморк, кашель, несколько дней температуры и безумная слабость", — говорит Юлия. "Классический" симптом ковида — пропажа запахов — тоже появился, но ненадолго — пять-семь дней. А вкусы не исчезали. Анализ на антитела сдал только муж, и то не сразу после выздоровления — они были, но очень немного.

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"В начале января мы гостили у родителей, и они проснулись с высокой температурой и без обоняния, — рассказывает Юля. — Позже их обоих госпитализировали, ковид подтвердился. И мы тоже заразились". У мужа несколько дней была высокая температура и слабость, у ребенка — 37 пару дней. "Я тоже температурила, от слабости могла потерять сознание, у меня была одышка и сильная боль в суставах. Такая бывает при вывихе — мне есть с чем сравнивать, со мной в свое время это было. Обоняние пропало на полтора месяца, и вкусы изменились — все сладкое стало горьким". На этот раз тесты не делали, лечились, консультируясь с врачами по телефону. После выздоровления проверили антитела — они были высокими. И болезнь оставила последствия: у мужа Юли — фиброз 10% легкого, у нее самой — осложнения на суставы. А "ваниль до сих пор пахнет лимонной цедрой". Подтвержденные и неподтвержденные случаи По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаи повторного заражения коронавирусом в стране не превышают 1%. Проблема в том, что в эту статистику попадают только официально зафиксированные случаи. "Люди, которые болели в легкой форме, просто-напросто не обращались к врачу, — говорит главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. — Но при этом у них на фоне заболевания поднимались антитела, что доказывает факт болезни". Кроме того, любые тесты могут ошибаться. В ноябре 2020 года заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30–40% из-за неправильного забора материала.

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"Я точно не видел у нас в стационаре ни одного пациента, у которого уже был бы ковид, подтвержденный компьютерной томографией или лабораторной диагностикой, и который бы заболел во второй раз", — говорит заместитель главного врача ГКБ №52 в Москве, реаниматолог Сергей Царенко. Есть пациенты, у которых болели сосед или жена, а сами они температурили несколько дней — но не делали тестов и не проверяли антитела либо проверяли, и их не было. "Таких людей много, но здесь нет достоверности — это могло быть любое другое ОРВИ", — объясняет Царенко. И есть пациенты, у которых в прошлом была "мягкая клиническая картина" и иногда — положительный ПЦР-тест и "какой-то антительный ответ, который потом исчез". "Наверное, их можно рассматривать как повторно заболевших. Но поскольку стопроцентной диагностики первого заболевания не было, мы не можем утверждать, что это повторный ковид. И у нас это не массово", — говорит врач. "В моей практике было около десяти случаев, когда человек заболевал ковидом в третий раз, — говорит Евгений Тимаков. — И где-то 20% моих пациентов заболевали во второй раз". Тимаков подчеркивает, что это "практика одного маленького личного пузыря, навскидку — где-то пятьсот человек". Но, по его словам, опыт коллег, с которыми он общается, очень похож. У большинства таких пациентов ковид был подтвержден симптомами и антителами. А в теории такое реально? "В начале пандемии все были уверены, что заболеть еще раз невозможно, — говорит Евгений Тимаков. — И до сих пор часть врачей осталась "на старых знаниях". "Мы считали, что если человек переболел, то у него есть клетки памяти, которые при необходимости дадут ответ. Мнения расходились только в том, на сколько этих клеток хватит — год, два, три? И это выглядело логично", — добавляет Сергей Царенко.

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Но, как объясняет Евгений Тимаков, коронавирус "стал адаптироваться к нам интенсивнее, чем предполагалось". И теперь после него остаются малоэффективные антитела. "Штамм "дельта" оказался более способным проникать в организм, — говорит Сергей Царенко. — Оказалось, что у него есть механизмы ускользания от антительного ответа. То есть он в состоянии защититься от иммунитета". По наблюдениям Тимакова, повторные заражения — это, как правило, другой штамм, потому что "болезнь протекает иначе, инкубационный период меньше, тяжесть состояния другая". Евгений Тимаков говорит, что где-то в половине случаев второй или третий ковид у его пациентов протекает тяжелее. Люди, которые попадают в стационар к Сергею Царенко с предположительно вторым ковидом, в первый раз вообще не обращались к врачу, — а значит, для них вторая встреча с вирусом тоже оказалась тяжелее. Но здесь снова вопрос диагностики: вполне возможно, что те, кто во второй или третий раз болеют легче, просто не обращаются за помощью. Как долго человек защищен? По наблюдениям Евгения Тимакова, люди могут заболеть снова примерно через полгода. Сергей Царенко называет похожий срок — "полгода-год". Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинироваться нужно спустя шесть месяцев после болезни. Как объясняет Сергей Царенко, переболевшим прививки помогают получить так называемый напряженный, или стерильный, иммунитет. "Есть профессиональная армия, а есть мобилизационная. Профессиональная сразу врагов побеждает на границе, а мобилизационной нужно время на разворачивание", — говорит он.

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