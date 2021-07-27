ВОЗ призвала страны защитить детей и подростков от электронных средств доставки никотина

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество усилить регулирование рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН), включая электронные сигареты, чтобы в максимальной степени защитить здоровье детей и подростков. В опубликованном во вторник в Женеве докладе она обратила внимание на тот факт, что во многих государствах мира эта сфера никак не регулируется.

"Электронные средства доставки никотина часто сбываются детям и подросткам табачными и связанными с ними предприятиями, использующими тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение утверждений о своей продукции", - констатировали эксперты. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, приобщившиеся к такой привычке, впоследствии с высокой долей вероятности могут стать потребителями табака, говорится в докладе. Организация рекомендовала правительствам применять регулирующие правила, нацеленные на предотвращение использования ЭСДН некурящими.

"Никотин вызывает сильное привыкание. Электронные системы доставки никотина являются вредоносными и должны лучше подвергаться регулированию", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в тех странах, где ЭСДН еще не запрещены, правительства должны предпринять шаги по защите здоровья населения. Нельзя допустить, чтобы к ЭСДН привыкали "дети, подростки и другие уязвимые группы". На настоящий момент в 32 странах введен запрет на продажу ЭСДН. Еще в 79 государствах действуют различные ограничительные меры, такие как запрет на использование этих систем в общественных местах, реклама и спонсорство. В то же время в 84 странах мира отсутствуют какие-либо ограничения на ЭСДН.

По оценкам экспертов, сейчас в мире насчитывается более 1 млрд курящих людей. При этом 80% из них - это жители стран с низкими и средними доходами на душу населения. Табак ежегодно уносит около 8 млн жизней, в том числе 1 млн умирают вследствие пассивного курения.

Согласно докладу ВОЗ, с 2008 года, когда международным сообществом был разработан комплекс стратегических мер по борьбе с табаком, известный по английской аббревиатуре MPOWER, многие страны добились прогресса в этой области. Среди мер MPOWER - мониторинг употребления табака, защита людей от табачного дыма, предложение помощи желающим бросить курить, предупреждение об опасности табака, обеспечение соблюдения запрета на рекламу табачных изделий и повышение налогов на такие изделия. В общей сложности мерами данной программы сейчас полностью или частично охвачены 5,3 млрд человек, тогда как в 2007 году было существенно меньше (1 млрд). Вместе с тем в 49 странах мира все еще не действует ни одна из мер, предусмотренных MPOWER, констатировали в ВОЗ.