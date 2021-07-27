В нескольких городах Казахстана усилят карантинные меры

НУР-СУЛТАН, 27 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана со 2 августа усилят ограничительные меры в крупнейших городах республики, включая Нур-Султан и Алма-Ату, из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с распространением инфекции.

"МВК приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране", - говорится в сообщении.

Новые ограничения вступят в силу со 2 августа.