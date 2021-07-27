Активисты "Волонтерской роты" подняли останки 21 красноармейца подо Ржевом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Активисты "Волонтерской роты" всероссийской общественной организации "Боевое братство" подняли останки 21 бойца Красной армии в Ржевском районе. Об этом сообщил во вторник журналистам лидер "Волонтерской роты" Антон Демидов.

Он уточнил, что поиск солдат проводится в рамках работы молодежного поискового форума "Территория действия: вахта памяти". "На протяжении двух недель в поисковых экспедициях под руководством опытных наставников более 500 активистов "Волонтерской роты" вели работу, в результате которой были подняты останки 21 бойца Красной армии, один из которых был награжден медалью "За отвагу". По предварительным данным, медаль принадлежала снайперу. Запрос на установление данных направлен в Центральный архив Министерства обороны [РФ]", - сказал Демидов.

По его словам, на поисковых практикумах участники также нашли бронелист от танка Т-34 из 35-й танковой бригады, а также остатки полевой кухни и многочисленные снаряды. "При этом практически все студенты в поисковых работах участвовали впервые. Мы планируем установить найденный бронелист в качестве памятника сражениям на Калининском фронте у Ржевского мемориала Советскому солдату", - отметил лидер "Волонтерской роты".

Он также сообщил, что на форуме "Территория действия: вахта памяти" участники смогли ознакомиться с образовательными программами таких проектов, как платформа патриотического воспитания "Тропа волонтерской роты", военно-патриотическое картографирование "Со стороны виднее", поисковая экспедиция "Мончаловские леса". Кроме того, на форуме был представлен кластер патриотического воспитания молодежи, а также военно-патриотическая квест-комната "Зимняя дорога".

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили более млн человек.