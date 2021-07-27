Меньше половины госслужащих привиты от коронавируса в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе прошли 48% сотрудников исполнительных органов государственной власти региона. Об этом сообщил во вторник руководитель аппарата губернатора - заместитель главы Югры Анатолий Уткин.

"По исполнительным органам государственной власти [Югры] привито первым компонентом, а также завершили вакцинацию - 48% от общей фактической численности", - сказал он в ходе заседания регионального оперативного штаба.

По словам Уткина, при этом к настоящему времени вакцинацию прошли более 60% муниципальных чиновников и сотрудников подведомственных учреждений. Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания оперштаба отметила, что за все время в Югру поступило 518,8 тыс. доз вакцины от коронавируса. "На 27 июля привиты первым компонентом вакцины 464,2 тыс. человек, что составляет 60,8% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию - 358,8 тыс. человек", - сообщила глава региона.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 27 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 64,5 тыс., выздоровели 60,9 тыс. человек, умерли 918 пациентов.