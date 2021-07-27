Правительство утвердило перечень одурманивающих веществ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень одурманивающих веществ, в него вошел так называемый веселящий газ (закись азота), ксенон, смеси димедрола и доксиламина с этиловым спиртом.

"В соответствии с федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, направленный на недопущение использования физическими лицами закиси азота для целей, не связанных с медицинским применением. Так, документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, технического или промышленного применения. В том числе запрещается реализация и сбыт такой продукции.

В феврале в развитие этого закона Путин подписал еще один, согласно которому вводится административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота.