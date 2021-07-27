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XXXII летние Олимпийские игры

Эрнст заявил, что Первый канал не игнорировал выход сборной Украины на открытии Олимпиады

По словам гендиректора канала, монтажеры нередко перекрывают трансляции рекламой, поэтому какие-то команды не попадают в эфир
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст призвал не драматизировать появление рекламы вместо выхода сборной Украины во время трансляции церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио. Он заявил во вторник журналистам, что никакого инцидента не было.

"У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем [трансляции] рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет", - подчеркнул он.

По мнению Эрнста, само открытие Олимпиады в Токио было "достаточно минорным".

Ранее в СМИ появилась информация, что на Первом канале не стали показывать выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Теги
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