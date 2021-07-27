Эксперт: перенесшим ковид при появлении пятен перед глазами нужно обратиться к врачу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Перенесшим коронавирусную инфекцию пациентам при появлении пятен перед глазами нужно срочно обратиться к врачу. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM" .

"Очень внимательно нужно относиться к своему зрению. Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется", - сказал он.

После коронавирусной инфекции также стоит уделять особое внимание состоянию вегетососудистой системы, отметил врач. В первую очередь это касается молодых людей, которые ведут активный образ жизни. "Головокружение, снижение толерантности к физическим нагрузкам, когда не выносят большие нагрузки, длительного стояния, не выносят работу в жарких помещениях, сознание теряют сплошь и рядом - просто идут люди и падают. Сосудистый коллапс очень сильный. Поэтому необходимо наблюдение у кардиолога, невропатолога. Если кружится голова, если тошнота появляется, головные боли - обязательно обращаться к врачу", - подчеркнул он.

Женщинам, перенесшим ковид, Тимаков посоветовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно проходить осмотр у гинеколога. "Осмотр гинеколога после коронавируса и УЗИ молочной железы, брюшной полости и малого таза раз в полгода настоятельно рекомендую. Очень много кист яичников", - подчеркнул он.

В целом появление любого рода боли или дискомфорта может оказаться симптомом коронавирусной инфекции или постковидного синдрома, поэтому должно становиться сигналом о необходимости обращения к врачу, уверен эксперт. "Внимательнейшее наблюдение к любым болям, к любым дискомфортам. Снижение нагрузки, головокружение, покалывание в грудине - сразу идем к врачу, не ждем, пожалуйста, никаким образом продолжения этих процессов. Коронавирус очень в этом плане опасен", - заключил вирусолог.