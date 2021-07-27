Омбудсмен считает, что массовые мероприятия в Москве возможны только в режиме COVID-free

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Бесковидные" фестивали и концерты - единственный возможный формат для сохранения массовых мероприятий в Москве в текущих эпидемических условиях. Такое мнение высказала во вторник ТАСС общественный уполномоченный по вопросам культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

Ранее сообщалось, что попасть на фестиваль стрим-культуры "Стримфест" 7-8 августа в Москве можно будет только по QR-коду. Дополнительно организаторы выполнят все санитарные требования по дезинфекции поверхностей, установке антисептиков в местах общего пользования, обеззараживанию площадки и ее вентилированию, измерению температуры посетителям и так далее.

"Считаю проведение такого массового мероприятия в Москве, даже в формате COVID-free, важнейшим прецедентом для отрасли. Пока другого способа сохранения индустрии массовых мероприятий в столице я не вижу. Нам необходим поток событий со зрительской офлайн-аудиторией, которые проводятся по понятным правилам и без необоснованных препятствий", - отметила Шпигальских, уточнив, что "Стримфест" станет одним из крупнейших массовых мероприятий с присутствием зрителей в Москве спустя 17 месяцев простоя в концертной и фестивальной индустрии.

Учредитель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Сергей Бабич также назвал формат "единственной возможной формой работы с учетом нынешних реалий". "Правил, которые нужно соблюдать, до последнего времени было столько, что организаторы мероприятий в них терялись. С QR-кодами намного понятнее, что именно делать, чтобы не было никаких рисков закрытия", - отметил он.

Фестиваль объединит на своих площадках больше 200 ведущих стримеров разных эфирных направлений: видеоигры, музыка, разговорные стримы, рисование и т. д. Будет организовано больше 25 оборудованных эфирных позиций для топовых стримеров. Эфиры пройдут в смешанном формате - и онлайн, и офлайн. Также стримеры смогут выходить в эфир со своих телефонов. Планируется, что за два дня с мероприятия будет запущено больше 500 трансляций, в том числе свыше 100 одновременно, что позволит установить рекорд.

Фестиваль "Стримфест" - крупнейшее в России и странах СНГ мультиформатное событие, объединяющее последователей глобальной стрим-культуры. Первый "Стримфест" состоялся в 2016 году. В 2019 году фестиваль переехал на выставочную площадку в Сколково и стал двухдневным, собрав больше 7 тыс. посетителей и более 2 млн просмотров стримов, запущенных с мероприятия. В 2020 году в связи с пандемией фестиваль прошел 25-26 июля в онлайн-формате.