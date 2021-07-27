В Северной Македонии могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса

ЗАГРЕБ, 27 июля. /ТАСС/. Вакцинация в Северной Македонии в настоящий момент не является обязательной, вместе с тем власти республики не исключают введения ряда ограничений осенью для граждан республики, которые не были привиты ни одним из препаратов. Об этом во вторник в ходе своей пресс-конференции заявил министр здравоохранения страны Венко Филипче.

"Пока мы не планируем вводить какие-либо ограничительные меры ни на границах, ни в рамках организации массовых мероприятий. Мы оцениваем ситуацию с точки зрения того, нужно ли предпринимать что-то дополнительно в осенние месяцы, начиная с сентября, середины сентября или начала октября. Также прорабатывается вопрос о том, должны ли быть какие-либо ограничения в отношении граждан, которые не прошли вакцинацию", - сказал министр здравоохранения. Вместе с тем он добавил, что если риск для жизни и здоровья граждан будет достаточно высок, то власти республики готовы к введению ограничительных мер для невакцинированных.

Ранее Венко Филипче отмечал, что страна должна достигнуть показателя в 80% привитого населения для формирования коллективного иммунитета. Министр здравоохранения неоднократно заявлял, что только вакцинация граждан позволит преодолеть негативные последствия возможного появления новых штаммов коронавируса в Северной Македонии.

На данный момент в двухмиллионной Северной Македонии вакцинировано около 495 тыс. граждан, 351 тыс. из которых получили две дозы вакцины против COVID-19. Для иммунизации против коронавируса в Северной Македонии в настоящее время используются вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а также прибывший недавно из Китая препарат CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 156 тыс. случаев заражения (7,8% населения), более 5,4 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.