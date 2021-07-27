В Екатеринбурге пройдет фестиваль "Геннин-fest" в рамках Года Германии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Геннин-fest" пройдет в Екатеринбурге с 2 по 7 августа в рамках Года Германии в России. Гостей фестиваля будут ждать театральная постановка, мастер-классы, выставки, концерт и тематические экскурсии, сообщили в Музее истории Екатеринбурга.

"Геннин-fest", инициированный Музеем истории города и Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге, стартует в понедельник, 2 августа, во дворике фотографического музея Дом Метенкова с исторического лектория", - сообщили в музее.

Отмечается, что действие фестиваля пройдет сразу на нескольких городских площадках и будет включать пленэры, мастер-классы, концерт камерного оркестра "B-A-C-H" с исполнением произведений немецких композиторов XVIII века, иммерсивный уличный спектакль о жизни Георга Вильгельма де Геннина на Урале. Также пройдут экскурсии по историческому центру Екатеринбурга по маршруту, который знакомит с существующими и исчезнувшими зданиями, связанными с повседневной жизнью и профессиональной деятельностью немецких контрактеров и многое другое. Вход на мероприятия фестиваля будет свободный, но по предварительной регистрации. Количество мест будет ограничено из-за ситуации с пандемией, сообщили в музее.

Организаторы отмечают, что история екатеринбургских немцев - важная страница в жизни многонационального Екатеринбурга. Немцы стояли у истоков горнозаводской отрасли в Екатеринбурге, их потомки стали успешными горными инженерами, руководителями производственных отраслей, чиновниками горнозаводской администрации, предпринимателями, сыгравшими значимую роль в экономическом и культурном развитии города.

Фестиваль "Геннин-fest" получил свое название в честь российского военного инженера и одного из основателей Екатеринбурга Георга Вильгельма де Геннина. В 2021 году исполняется 345 лет со дня его рождения.

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Также в регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Отменены такие массовые мероприятия как "Ночь музыки", международный марафон "Европа - Азия".