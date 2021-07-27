В Ростовской области наращивают коечный фонд для пациентов с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Медучреждения Ростовской области перепрофилируют в инфекционные госпитали для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Инфекция быстро распространяется, мы это видим. Заболевание проходит тяжелее. В связи с этим мы вынуждены наращивать ресурсы системы здравоохранения, перепрофилировать коечный фонд под инфекционные госпитали, вводить ряд ограничений, от которых мы до этого отказывались", - сказал Голубев.

Как сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, на данный момент функционируют 27 инфекционных госпиталей в 20 городах и районах. Всего развернуты 3 704 койки для пациентов с коронавирусом. Министр отметил, что их заполняемость превысила 90%. На амбулаторном лечении, по данным регионального Минздрава, находятся 3 501 человек.

Глава региона отметил, что в настоящее время наиболее сложная ситуация с распространением инфекции фиксируется в почти половине муниципальных образований. Главной задачей Голубев назвал недопущение дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Для ее достижения власти намерены усилить контроль масочного режима и действующих ограничительных мер.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения COVID-19 в регионе увеличилось до 107 984, число выздоровевших выросло до 95 930, умерли 5 089 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановлено проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе ввели обязательную вакцинацию для нескольких категорий граждан.