В Санкт-Петербурге открыли пространство для продвижения работ молодых дизайнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Шоурум для продвижения и коммерческой реализации дизайнерских работ студентов и выпускников открыли в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (СПГХПА). Об этом журналистам сообщил во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

На площадке будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна (изделия из керамики, стекла, металла и текстиля), созданные руками молодых мастеров.

"Это авангардный шоурум в классических интерьерах академии. Думаю, что она готова двигаться в духе времени, не изменяя канонам стиля и формы. Мы рассчитываем, чтобы каждый студент, если он захочет создать что-то адресованное своей аудитории, своим покупателям и пользователям, воспользуется этой возможностью", - сказал Княгинин на открытии шоурума.

Площадкой для отбора участников проекта стал конкурс Stieglitz Young, который прошел в Академии Штиглица при содействии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга в 2020 году. По результатам конкурса ряд дизайн-продуктов были выпущены малым тиражом под двойным брендом: Академии Штиглица и промышленного партнера, поддержавшего номинацию. Эти дизайн-продукты представлены в шоу-руме, а зарегистрированный Академией Штиглица товарный знак (Stieglitz Young) может быть использован для брендирования представленных в шоуруме товаров.

Как пояснили ТАСС в СПГПА, шоурум будет способствовать продвижению и реализации дизайнерских задумок и художественных изделий студентов и выпускников академии, демонстрации потенциала молодых художников, обучающихся в вузе. С другой стороны, шоурум предоставит студентам возможность оценить конкурентоспособность созданного ими продукта.