Первый в Югре военный учебный центр подготовки мотострелков примет студентов в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Военный учебный центр по подготовке рядовых и сержантов для мотострелковых подразделений Минобороны РФ появится на базе Югорского государственного университета (ЮГУ). Он станет первым в Ханты-Мансийском автономном округе и начнет обучение курсантов с сентября 2022 года, сообщил ТАСС ректор ЮГУ Роман Кучин.

Как сообщал статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков, единые структурные подразделения - военные учебные центры - были сформированы в 2017-2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров. В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса. По его словам, военная подготовка в России для студентов за последние пять лет началась в 28 новых учебных центрах.

"При Югорском государственном университете будет создан военный учебный центр Минобороны РФ - первый в Югре и третий в Уральском федеральном округе (УрФО) (один ранее начал работу в Екатеринбурге, второй в Челябинске). ЮГУ уже согласовал с Минобороны дорожную карту. Планируется подготовка рядовых и сержантов для мотострелковых подразделений Минобороны", - сказал Кучин.

По его словам, предполагается ежегодный набор 108 курсантов - один взвод командиров отделения и два взвода рядовых из студентов ЮГУ второго и третьего курсов. Срок их обучения составит два года с последующим выходом в запас. Сейчас в университете идет подготовка необходимой инфраструктуры. "В настоящее время идет согласование кандидатур начальника учебного центра и его заместителя - это будут действующие офицеры Минобороны, прикомандированные к нам. Также идет набор преподавателей по требуемым специальностям", - уточнил спикер.

Он добавил, что летние сборы курсантов будут проходить на базе одной из воинских частей УрФО.