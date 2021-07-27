В администрации Симферополя проведут расследование после банкета в кабинете

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Симферополя проведут расследование, чтобы определить организаторов банкета в одном из кабинетов мэрии, сообщил во вторник журналистам глава администрации города Валентин Демидов.

В соцсетях ранее появились фотографии торжества, на которых изображены сотрудники мэрии на фоне карты Симферополя. В комментариях указывается, что в рабочее время в кабинете стол был накрыт, в том числе алкогольными напитками. Уточнялось, что начальник департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Оксана Чубко праздновала день рождения. Снимками она сама поделилась в сетях.

"К сожалению, не всегда возможно проконтролировать поведение сотрудников. Я принял решение провести расследование служебное в части того, как и зачем было организовано такое мероприятие. Хочется выразить слова благодарности тем неравнодушным гражданам, которые акцентировали на этом внимание. Безусловно, в период пандемии и ограничений, которые мы с вами вводим, недопустимо проводить такие мероприятия", - сказал Демидов.

Мэр уточнил, что по итогам расследования будут приняты меры: "все, кто организовывал и допустил такое, будут привлечены к соответствующей ответственности". "Понятно, что есть личные праздники. Однако, однозначно, недопустимо их праздновать на рабочем месте. Тем более, в такой период сложных ограничений, которые мы сами же декларируем и контролируем", - добавил глава администрации.