Северной Осетии передадут знамена воинских частей, участвовавших в битве за Кавказ

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Северная Осетия получит на хранение боевые знамена воинских частей, участвовавших в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания по подготовке и проведению в республике VII Международного военно-технического форума "Армия", который пройдет 27-29 августа.

"Ярким событием форума станет передача Владикавказу боевых знамен воинских частей, оборонявших Северную Осетию от фашистов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

На полигоне ДОСААФ в селении Гизель развернется выставка современной военной техники, с которой смогут познакомиться жители республики. Полигон также станет постоянной площадкой военно-патриотического клуба "Авангард". На его базе планируется обучать допризывников военным наукам, приобщать молодежь к спорту, воспитывать в них дух патриотизма.

Международный форум проходит по инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке президента РФ Владимира Путина. В 2021 году оно пройдет на территории 15 субъектов Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Одной из площадок станет Северная Осетия и ее столица - город воинской славы Владикавказ.