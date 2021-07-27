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Трутнева утвердили главой правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в ДФО

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал руководителей субъектов мобилизовать все усилия для поддержки пострадавших в ЧС и лично контролировать процесс предоставления помощи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назначен председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в ДФО.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Председателем комиссии назначен вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев", - сказано в сообщении на сайте полпреда.

В комиссии также представлены главы регионов Дальнего Востока. По информации на сайте правительства, заместителем председателя комиссии назначен заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко. В состав комиссии вошли глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замглавы МВД Александр Горовой, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, а также заместители руководителей МЧС, Минздрава, Минэкономразвития, Минэнерго, Роспотребнадзора и еще ряда федеральных министерств и ведомств.

Ранее Мишустин призвал руководителей субъектов мобилизовать все усилия для поддержки пострадавших в ЧС и лично контролировать процесс предоставления помощи. Новая структура будет координировать усилия федеральных органов, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий ЧС, что позволит оперативнее и более скоординированно принимать необходимые решения, быстрее помогать жителям Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий.

Первым приоритетом комиссии должны стать компенсации людям, дома или квартиры которых повреждены или признаны непригодными, средства пойдут на ремонт, а также покупку или строительство нового жилья. Вторым приоритетом комиссии Мишустин назвал восстановление инфраструктуры, дорог, мостов, коммунальных сетей, третьим - направление, связанное с мерами по предотвращению чрезвычайных ситуаций. По словам председателя правительства, необходимо ускорить строительство гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

О паводках и пожарах

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более 7 тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло 3 дня.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

В республике действует 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров, ликвидировано 34.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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