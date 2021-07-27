Трутнева утвердили главой правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в ДФО

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назначен председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в ДФО.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Председателем комиссии назначен вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев", - сказано в сообщении на сайте полпреда.

В комиссии также представлены главы регионов Дальнего Востока. По информации на сайте правительства, заместителем председателя комиссии назначен заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко. В состав комиссии вошли глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замглавы МВД Александр Горовой, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, а также заместители руководителей МЧС, Минздрава, Минэкономразвития, Минэнерго, Роспотребнадзора и еще ряда федеральных министерств и ведомств.

Ранее Мишустин призвал руководителей субъектов мобилизовать все усилия для поддержки пострадавших в ЧС и лично контролировать процесс предоставления помощи. Новая структура будет координировать усилия федеральных органов, а также региональных властей и организаций, задействованных в работе по устранению последствий ЧС, что позволит оперативнее и более скоординированно принимать необходимые решения, быстрее помогать жителям Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий.

Первым приоритетом комиссии должны стать компенсации людям, дома или квартиры которых повреждены или признаны непригодными, средства пойдут на ремонт, а также покупку или строительство нового жилья. Вторым приоритетом комиссии Мишустин назвал восстановление инфраструктуры, дорог, мостов, коммунальных сетей, третьим - направление, связанное с мерами по предотвращению чрезвычайных ситуаций. По словам председателя правительства, необходимо ускорить строительство гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

О паводках и пожарах

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более 7 тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло 3 дня.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

В республике действует 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров, ликвидировано 34.