В Сочи уволили сотрудника пляжа, указавшего на стенде цену за спасение на воде

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудник серф-станции на пляже в Сочи уволен за размещение на информационном стенде стоимости услуг по спасению людей на водах. Сама табличка уничтожена, сообщил ТАСС представитель пляжа.

Ранее в соцсетях появилось видео, где отдыхающий рассказывает о прейскуранте одного из сочинских пляжей. Там, в частности, было указано, что спасение человека на водах обойдется в 800 рублей.

"Данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции VODA, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и [неверными] формулировками уничтожена", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помощь людям, которые терпят бедствие на воде, оказывается бесплатно, как того требуют правила обеспечения безопасности и другие законодательные акты.