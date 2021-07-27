Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей. Главное о коронавирусе за 27 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 172 812 случаев заражения, из них новых — 23 032 (минимум с 30 июня). За сутки умерли 779 человек, за весь период — 155 380.
- ВОЗ исключила выявленный в России вариант коронавируса из списка для мониторинга. По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, появившиеся в стране штаммы не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.
- Грудные дети стали заражаться дельта-штаммом в 26 раз чаще, заявил врач Евгений Тимаков.
- Посольство Венгрии пояснило правила въезда для россиян. С 27 июля без ограничений и карантина могут въезжать граждане, привитые разрешенными в Венгрии вакцинами. "Спутник V" одобрен профильными властями.
- Чечня первой среди регионов страны достигла коллективного иммунитета на уровне 60%.
- Из-за коронавируса умер актер Юрий Огульник, прослуживший в московском театре МОСТ более 40 лет.
Москва
- Всего зафиксировано 1 493 330 случаев заражения, из них новых — 2 623. Госпитализированы 1 072 человека. Впервые с 26 июня за сутки умерли меньше 100 человек (98).
- Власти столицы намерены заняться реабилитацией переболевших москвичей после прохождения пиковых значений заболеваемости, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 194,9 млн случаев заражения, умерли 4 172 013 (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Индии впервые за 130 дней отмечено менее 30 тыс. заразившихся за сутки.
- В Токио за сутки выявили рекордное количество случаев инфицирования.
- США вернутся к ношению масок в помещениях из-за распространения дельта-штамма, сообщает CNN.