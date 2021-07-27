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Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей.
Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей.
Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей.
Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей.
Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей.
Пандемия COVID-19

Коллективный иммунитет в Чечне, заражения грудных детей. Главное о коронавирусе за 27 июля

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 172 812 случаев заражения, из них новых — 23 032 (минимум с 30 июня). За сутки умерли 779 человек, за весь период — 155 380.
  • ВОЗ исключила выявленный в России вариант коронавируса из списка для мониторинга. По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, появившиеся в стране штаммы не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.
  • Грудные дети стали заражаться дельта-штаммом в 26 раз чаще, заявил врач Евгений Тимаков. 
  • Посольство Венгрии пояснило правила въезда для россиян. С 27 июля без ограничений и карантина могут въезжать граждане, привитые разрешенными в Венгрии вакцинами. "Спутник V" одобрен профильными властями.
  • Чечня первой среди регионов страны достигла коллективного иммунитета на уровне 60%.
  • Из-за коронавируса умер актер Юрий Огульник, прослуживший в московском театре МОСТ более 40 лет.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 493 330 случаев заражения, из них новых — 2 623. Госпитализированы 1 072 человека. Впервые с 26 июня за сутки умерли меньше 100 человек (98).
  • Власти столицы намерены заняться реабилитацией переболевших москвичей после прохождения пиковых значений заболеваемости, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 194,9 млн случаев заражения, умерли 4 172 013 (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Индии впервые за 130 дней отмечено менее 30 тыс. заразившихся за сутки.
  • В Токио за сутки выявили рекордное количество случаев инфицирования.
  • США вернутся к ношению масок в помещениях из-за распространения дельта-штамма, сообщает CNN.
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