В Петербурге открыли первый уличный шатер для вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге уличный шатер для проведения вакцинации от коронавируса открылся в парке 300-летия Петербурга. Врачи готовы принимать по 50 человек в день, сообщил во вторник ТАСС врач-методист городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной.

"Шатер готов принимать по 50 человек в день. Единовременно в пункте вакцинации могут находится четыре пациента. Количество персонала также ограничено - внутри находится врач, медицинская сестра и регистратор. Медицинский персонал находится в средствах индивидуальной защиты. При монтаже шатра учитывались требования к транспортировке вакцины. Все температурные условия хранения также соблюдены", - сказал собеседник агентства.

Мобильный центр вакцинации находится на Центральной аллее у главного входа в парк. Внутри шатра установлено все необходимое оборудование для хранения вакцины.

"Парк 300-летия Санкт-Петербурга является популярным местом отдыха для петербуржцев и гостей города. С наступлением хорошей погоды темпы вакцинации в больницах снизились. Но теперь вакцинироваться можно в мобильном шатре, не тратя время на поход в медицинское учреждение", - отметил Бережной.

Шатер будет работать ежедневно с 13:00 до 19:00. Вакцинацию проводят мобильные бригады поликлиник Приморского района. Сделать прививку в шатре может любой желающий. Для того, чтобы получить вакцину, нужно иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, полис и СНИЛС. Также можно предоставить ксерокопии документов или фотографию с мобильного устройства. Вакцинация производится препаратом "Спутник V".

В понедельник также начался монтаж второго шатра для вакцинации. Он будет установлен у станции метро "Приморская".

О вакцинации в Петербурге

С начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививки первым компонентом 1,3 млн человек, из них 906 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Всего в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

По последним данным, в Петербурге выявили 521 052 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 495 766 человек, умерли 18 972. За последние сутки в городе выявили 1 923 случая заражения.