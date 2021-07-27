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Кабмин выделил 2,8 млрд рублей на вознаграждения кураторам групп в колледжах и техникумах

Размер вознаграждения за кураторство составит 5 тыс. рублей, педагоги начнут получать надбавку уже с 1 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило почти 2,8 млрд рублей на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в нынешнем году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

Размер вознаграждения за кураторство составит 5 тыс. рублей, педагоги начнут получать надбавку уже с 1 сентября. "Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Мишустин уже говорил о необходимости выделения средств на такие вознаграждения. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства, Минпросвещения РФ поручается проконтролировать их распределение и отчитаться до 25 февраля 2022 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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