В МЧС сообщили, что в Забайкалье не осталось подтопленных населенных пунктов и домов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вода ушла из всех населенных пунктов Забайкалья, подтопленных жилых домов нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 27 июля подтопленных населенных пунктов, жилых домов и приусадебных участков нет, остаются подтопленными на территории Забайкальского края 11 низководных мостов и три участка автодорог", - сказали в МЧС.

В местах подтоплений продолжается спад воды, добавили в пресс-службе. Проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. В селе Урюм, в котором обрушился мост, спасатели переправляют людей через реку. "Ежедневно инспекторы на лодке перевозят с берега на берег около 200 человек. Начинают с самого утра, так как многим гражданам необходимо попасть на работу, а заканчивают затемно. В помощи нуждаются больные и пенсионеры, взрослые и дети", - уточнили в МЧС.

Паводки, которые начались в Забайкалье 22 июля, стали для региона третьими за полгода и при этом самыми разрушительными в 2021 году. Так, подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост. Правительство края оценило ущерб от них в 3,7 млрд рублей.