КС не усмотрел дискриминации чиновников по жалобе о приравнивании госорганов к ОПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России не усмотрел факта дискриминации сотрудников госструктур статьей 210 УК РФ о создании и участии в организованных преступных группах (ОПГ) по жалобе Евгения Шерманова - фигуранта уголовного дела бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД России Дениса Сугробова. Как следует из определения КС, его заявление о приравнивании кодексом госструктуры к ОПГ является парадоксальным, сам кодекс не требует отдельного уточнения про госслужащих.

"Предположение же о деятельности в качестве преступной организации как такового государственного или муниципального органа, его структурного подразделения само по себе является настолько парадоксальным и не возникавшим в правоприменительной практике, что обоснованно не требовало соответствующего нормативного уточнения в примечании к статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества")", - говорится в определении суда.

В КС также отметили, что при расследовании дела можно установить факт создания ОПГ внутри государственной структуры. "Не исключается установление наличия преступного сообщества (преступной организации), в частности, в государственном или муниципальном органе, его структурном подразделении, как и в любой другой организации, что само по себе не означает распространение на соответствующий орган (структурное подразделение) в целом данного противоправного признака", - отмечается в документе.

Шерманов, ранее занимавший должность замначальника управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, в 2017 году был приговорен судом к 18 годам лишения свободы, в том числе его признали виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения"). Приговор затем смягчили до 10 лет заключения. Согласно определению КС, Шерманов обжаловал приговор и считал, что по данной статье его признали виновным из-за организационной структуры ведомства. Суд общей юрисдикции отказал в жалобе, указав, что его осудили не только за руководство подразделением в МВД, но и "вследствие фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, которые являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества".

После этого Шерманов обратился в КС с требованием признать пункт 1 примечания к статье 210 УК РФ противоречащим конституции. Этот пункт указывает, что сотрудники организации, зарегистрированной как юрлицо для ведения экономической деятельности, не подлежат ответственности по этой статье только из-за структуры организации и исполнения полномочий по управлению подразделением такой компании. Шерманов посчитал, что оспариваемая норма содержит дискриминацию сотрудников государственных структур и ставит их в неравное положение с работниками коммерческих фирм. КС указал, что данный пункт в статье УК РФ сделан для "создания благоприятного делового климата в стране и сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности".

Шерманов являлся фигурантом уголовного дела бывшего руководителя ГУЭБиПК МВД России Сугробова. Сугробов в 2017 году был приговорен к 22 годам лишения свободы, затем приговор был смягчен до 12 лет колонии. Фигурантов дела обвиняли в провокации взятки в отношении государственных служащих, превышении служебных полномочий и участии в организованном преступном сообществе.