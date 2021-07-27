"Ночлежка" откроет первое в России кафе для трудоустройства и обучения бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Благотворительная организация "Ночлежка" откроет в Санкт-Петербурге первое в России кафе, где будут работать и осваивать профессии бездомные люди. Новую специальность смогут получить 15-20 человек в год, сообщается во вторник на странице организации "ВКонтакте".

"Мы мечтали об этом годами, изучали опыт британских коллег, консультировались с рестораторами, и теперь готовимся к запуску. Это будет первое в России кафе, где будут работать и осваивать новые профессии бездомные люди", - говорится в сообщении.

В организации пояснили, что в кафе будут учиться на поваров, официантов и барменов выпускники программ реабилитации "Ночлежки". Передавать знания будут сотрудники-профессионалы. "Так мы запустим площадку транзитного трудоустройства, где человек получит знания и опыт работы, которые позволят ему дальше устроиться на работу. По нашим подсчетам новую специальность смогут получить 15-20 человек в год, а на обучение одного человека мы будем тратить три-четыре месяца", - рассказали в организации.

"Ночлежка" ищет помещение в аренду в Центральном или Адмиралтейском районе Петербурга. Также требуются шеф-повары, управляющий проектом и те, кто может помочь с кухонным оборудованием, посудой и мебелью.

Благотворительная организация помощи бездомным людям и людям без регистрации "Ночлежка" действует в Санкт-Петербурге с 1990 года. В ее рамках был создан проект "Ночной автобус" - оборудованный микроавтобус, который пять дней в неделю выезжает в отдаленные районы города. На таких рейсах волонтеры выдают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены и одежду, а профессиональные медики-волонтеры оказывают посетителям автобуса первую помощь. В 2020 "Ночлежка" запустила консультационную службу и ночной автобус в Москве.