Вице-премьер Словакии получил первую дозу вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович получил первую дозу российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом во вторник сообщило информационное агентство TASR.

По его данным, политику сделали первый укол препаратом в понедельник. Он дожидался своей очереди 26 дней.

Вице-премьер, слова которого привело агентство, резко раскритиковал политиков и медицинские инстанции Словакии за "демонизацию прекрасной и эффективной вакцины "Спутник V". Он заявил, что в республике с населением около 5,5 млн жителей прививки российским препаратом могли бы сделать полмиллиона человек, если бы не массированная кампания, которую развернули противники этой вакцины.

"Для них тупая борьба с Россией и Матовичем стала более ценной, чем здоровье и жизни людей <...>. За их тупость платить всем нам", - отметил политик.

Матович был инициатором покупки Словакией "Спутника V", что вызвало правительственный кризис в республике и привело к его смещению с поста премьер-министра. Вакцина была получена страной 1 марта, а ее применение началось только 7 июня. Регистрация желающих привиться ею завершилась 30 июня.