В России предложили установить День отца

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

В пресс-службе Минтруда РФ уточнили журналистам, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством.

"Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата - третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение", - рассказали в министерстве.

Несколько лет назад группа общественников предложила "в целях повышения социальной значимости отцовства" учредить в РФ День отца, который можно было бы отмечать, например, в последнее воскресенье октября.

Кузнецова поддержала эту инициативу. Так, поясняла она, в России отмечают День матери, День семьи, День ребенка, есть опыт проведения Дня отца в ряде регионов, международный День отца, "поэтому <...> России хорошо бы установить свой праздник".