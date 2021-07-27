Правление "Петербургского диалога" в ФРГ решило приостановить все двусторонние мероприятия

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Правление форума общественности "Петербургский диалог" с германской стороны приняло решение приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих российско-германских групп до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте форума.

"Мы не можем согласиться с тем, что некоторые из наших членских организаций в России не могут выполнять свою работу, поскольку они официально считаются "нежелательными", и в случае нарушения им грозят большие штрафы. Российские партнеры "нежелательных иностранных организаций" также из-за сотрудничества могут быть привлечены к ответственности", - отметил сопредседатель форума с германской стороны Рональд Пофалла.

При этом он подчеркнул, что ограничения для организаций, связанных с включением в список, являются серьезным препятствием для диалога с гражданским обществом как в Германии, так и в России. В связи с этим Пофалла предложил российским партнерам провести совместное заседание правления в начале сентября, чтобы обменяться мнениями по актуальным вопросам повестки дня.

Ранее стало известно о том, что правление форума общественности с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля в Москве в связи с решением Генпрокуратуры России признать нежелательными три немецкие неправительственные организации. В заявлении германской стороны отмечалось, что две из признанных властями РФ нежелательными НПО - Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен") - являются членами "Петербургского диалога" и теперь "в значительной степени ограничены" в своей деятельности. "В этой связи правление Petersburger Dialog e. V. приняло решение отказаться от запланированного на 8-9 июля в Москве расширенного заседания правления", - говорилось в заявлении.

Как сообщили ТАСС 26 мая в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомством "принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e.V. В Генпрокуратуре отметили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.