Салоники и Санкт-Петербург увековечат память героев, сражавшихся за независимость Греции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Памятник героям России и Греции, сражавшимся за независимость греческого государства в 1821-1829 годах появится в городе Салоники в рамках совместного проекта с Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС сообщил во вторник первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков, который курирует реализацию проекта с петербургской стороны.

В Санкт-Петербурге жили видные исторические личности, способствовавшие становлению независимости Греции. Центральной фигурой этой борьбы стал российский офицер греческого происхождения Александр Ипсиланти, который начал свою военную карьеру в Петербурге. Одним из героев, сыгравших значительную роль в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов (привела к становлению независимого греческого государства), был адмирал Российской империи Петр Рикорд. В доме, где он жил, в настоящее время располагается Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС.

Греческая общественная организация Союз понтийских офицеров "Александрос Ипсилантис" обратилась в администрацию Санкт-Петербурга с инициативой по установке памятника. "Наша часть [проекта] заключается в изготовлении здесь, в Санкт-Петербурге, всего памятника в разобранном виде, и отправка в Грецию, - рассказал собеседник агентства. - Памятник должен отвечать петербургским и русским традициям, раз мы говорим о героях России и Греции <…> Наше предложение [заключается в том, что] он должен быть выполнен из серого гранита, типичного для наших мест, с русскими символическими элементами".

Марков отметил, что российская и греческая стороны уже выразили принципиальное согласие на установку памятника и состоялось обсуждение первых практических шагов по реализации проекта. По его словам, в ближайшее время предстоит решить два основных вопроса - утвердить примерный проект памятника, разработанный петербургской командой во главе с архитектором Владимиром Филипповым, а также обсудить возможные места установки.

Предварительные наработки по памятнику уже были направлены в Салоники. "У греческой стороны есть определенные предложения по его видоизменению, в том числе, связанные с требованиями к установке подобных памятников в городе. В частности, по высотности - не более 5,8 м можно, а мы предлагали 7-метровый памятник", - пояснил Марков. Со стороны города Салоники проект курирует вице-мэр города Стефания Таниманиду.

Марков отметил, что греческая сторона рассчитывает завершить установку в октябре этого года - в 2021 году исполняется 200 лет со дня начала Греческой революции, также этот год объявлен перекрестным годом истории России и Греции. Также, по словам Маркова, рассматривается возможность приурочить открытие к Дню независимости Греции, который отмечается 25 марта.