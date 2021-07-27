Прокуратура проведет проверку после экстренной посадки в Симферополе Boeing-738

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту экстренной посадки во вторник в аэропорту Симферополя самолета Boeing-738 авиакомпании "Якутия". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее во вторник источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что пассажирский Boeing-737, вылетевший из Москвы, произвел экстренную посадку в Симферополе из-за вибраций в двигателе.

"Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27 июля воздушного судна Boeing-738 авиакомпании АО "Авиакомпания "Якутия" рейса № 781 сообщением Внуково - Симферополь в международном аэропорту Симферополь", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что проведение проверки поручено крымскому транспортному прокурору.

По данным надзорного органа, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полетов. На борту находились 165 пассажиров и семь членов экипажа. В пресс-службе отметили, что в случае выявления нарушений в ходе проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Представитель перевозчика ранее сообщал, что на самолете была зафиксирована вибрация двигателя. При этом лайнер совершил посадку в аэропорту Симферополя.