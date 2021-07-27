Китай выделил пострадавшей от наводнений провинции Хэнань более $460 млн

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Китая выделило 3 млрд юаней ($463 млн) центральной провинции Хэнань на восстановление после наводнений. Об этом во вторник сообщило Министерство финансов КНР.

Ведомство призвало региональное правительство своевременно распределять выделенные средства и качественно выполнять работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее власти провинции Хэнань сообщили, что число погибших в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, возросло до 71. Часть из них погибла при затоплении метро и автомобильного туннеля в городе Чжэнчжоу.

Ущерб в разной степени понесли 13 млн жителей провинции. Потоки воды разрушили 15,5 тыс. зданий и затопили свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий.